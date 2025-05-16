На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании загорелась бывшая база ВВС

Mirror: в британском графстве Оксфордшир загорелась бывшая база ВВС
close
Depositphotos

На территории бывшей базы ВВС Великобритании в графстве Оксфордшир произошло возгорание. Об этом пишет The Mirror.

«Пожар произошел в Bicester Motion — историческом автомобильном и авиационном центре, расположенном на бывшей авиабазе, где размещаются более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией и проектированием классических автомобилей», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали, что слышали «множественные хлопки» и видели клубы дыма. Местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях и закрыть все окна.

По информации издания, на месте возгорания работают десять пожарно-спасательных бригад.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Первой о возгорании сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду. Позже стало известно, что дом мог поджечь гражданин Украины.

Ранее мощный взрыв произошел на электроподстанции в Великобритании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами