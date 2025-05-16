В Великобритании загорелась бывшая база ВВС

На территории бывшей базы ВВС Великобритании в графстве Оксфордшир произошло возгорание. Об этом пишет The Mirror.

«Пожар произошел в Bicester Motion — историческом автомобильном и авиационном центре, расположенном на бывшей авиабазе, где размещаются более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией и проектированием классических автомобилей», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали, что слышали «множественные хлопки» и видели клубы дыма. Местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях и закрыть все окна.

По информации издания, на месте возгорания работают десять пожарно-спасательных бригад.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Первой о возгорании сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду. Позже стало известно, что дом мог поджечь гражданин Украины.

Ранее мощный взрыв произошел на электроподстанции в Великобритании.