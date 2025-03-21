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Мощный взрыв произошел на электроподстанции в Великобритании

Аэропорт Хитроу остался без электричества из-за мощного взрыва в Лондоне
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Global Look Press

Мощный взрыв произошел на электроподстанции на юго-востоке Лондона, из-за чего аэропорт Хитроу остался без электричества. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что взрыв произошел в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который «видно за несколько километров».

Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени, отмечает издание.

Без электричества осталось порядка 16 тысяч человек. По словам представителя аэропорта Хитроу, в воздушной гавани наблюдается значительное отключение электроэнергии из-за произошедшего взрыва.

До этого сообщалось, что куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тыс. человек на юге Германии.

Ранее на Кубани загорелась электроподстанция из-за повторного падения обломков БПЛА.

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