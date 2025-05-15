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Военкоры рассказали об ожесточенных боях у Покровска в ДНР

RusVesna: бойцы ВС РФ жгут технику НАТО в ожесточенных боях у Покровска в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Покровска (Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По его данным, бойцы группировки войск «Центр» уничтожают боевую технику, артиллерию и пехоту противника в ходе активных боевых действий на Покровском направлении. В частности, военные жгут танки и бронемашины НАТО.

14 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продвигаются у Покровска. По его словам, в течение недели Вооруженные силы РФ практически ежедневно берут под свой контроль населенные пункты в окрестностях города.

12 мая Минобороны РФ сообщило о переходе Котляровки под контроль российских военных. По словам Марочко, освобождение населенного пункта позволит армии РФ начать штурм Покровска. Эксперт предположил, что ВС России в рамках операции могут окружить город.

Ранее в российских силовых структурах оценили важность взятия Миролюбовки в ДНР.

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