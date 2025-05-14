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Марочко рассказал о продвижении ВС России у Красноармейска в ДНР

Армия РФ серьезно продвигается у Красноармейска в ДНР, сообщил Марочко
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские подразделения продвигаются у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в течение недели российская армия практически ежедневно берет под свой контроль населенные пункты в окрестностях города.

«На этой неделе буквально ежедневно министерство обороны [России] заявляет об освобождении того или иного населенного пункта. Причем как на западе, так и на востоке Красноармейска», — сказал Марочко.

14 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка ДНР.

Ранее в российских силовых структурах оценили важность взятия Миролюбовки в ДНР.

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