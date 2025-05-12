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Российские войска освободили поселок в ДНР

МО РФ: войска ВС РФ освободили поселок Котляровка в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска освободили поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что за оперативное освобождение населенного пункта отвечала российская группировка войск «Центр».

В сводке отмечается, что бойцы нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам морской пехоты и двум бригадам национальной гвардии украинской армии. За сутки противник потерял свыше 440 военнослужащих.

6 мая группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Лысовка в ДНР.

По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ возле населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка.

Ранее Сальдо заявил, что Украина ведет себя как «пособники Гитлера».

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