Российские войска освободили поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что за оперативное освобождение населенного пункта отвечала российская группировка войск «Центр».

В сводке отмечается, что бойцы нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам морской пехоты и двум бригадам национальной гвардии украинской армии. За сутки противник потерял свыше 440 военнослужащих.

6 мая группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Лысовка в ДНР.

По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ возле населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка.

Ранее Сальдо заявил, что Украина ведет себя как «пособники Гитлера».