Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия под контроль поселка в ДНР

Переход поселка Котляровка под контроль российских войск позволит начать штурм Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Котляровки — это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», — сказал эксперт.

Марочко предположил, что Вооруженные силы (ВС) России в рамках операции могут окружить Красноармейск.

О переходе Котляровки под контроль российских войск днем 12 мая сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что за выполнение операции отвечала российская группировка войск «Центр».

6 мая группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ.

Ранее военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР.