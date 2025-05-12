Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия под контроль поселка в ДНР

Марочко: взятие Котляровки позволит ВС России начать штурм Красноармейска
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Переход поселка Котляровка под контроль российских войск позволит начать штурм Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Котляровки — это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», — сказал эксперт.

Марочко предположил, что Вооруженные силы (ВС) России в рамках операции могут окружить Красноармейск.

О переходе Котляровки под контроль российских войск днем 12 мая сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что за выполнение операции отвечала российская группировка войск «Центр».

6 мая группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ.

Ранее военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами