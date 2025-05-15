Путин присудил премию Жукова создателям снарядов для тяжелых огнеметных систем

Путин присудил премию маршала Жукова создателям снарядов для ТОС-1А и ТОС-2

Президент Российской Федерации Владимир Путин присудил премию имени Маршала Советского союза Георгия Жукова в области создания вооружения и военной техники создателям модернизированных снарядов для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2. Cоответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Премии присуждены главному конструктору направления межвидовых элементов вооружения АО НПО «СПЛАВ» Михаилу Васькину, главному конструктору научно-теоретического направления Сергею Захарову, руководителю технологического отдела № 31 управления технологий Павлу Лахову, главному конструктору направления реактивных систем залпового огня Игорю Хлебникову.

До этого сообщалось, что Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции первому заместителю министра внутренних дел страны, начальнику службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю.

Ранее Путин наградил Анну Семенович медалью.