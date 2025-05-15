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Путин присвоил звание генерал-полковника сотруднику МВД

Путин присвоил звание генерал-полковника главе службы МВД Кикотю
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции первому заместителю министра внутренних дел страны, начальнику службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю. Cоответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу», — говорится в документе.

8 мая Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой — первой женщине-космонавту в мире и депутату Государственной думы. В июне 1963 года Терешкова совершила уникальный одиночный полет на космическом корабле «Восток-5», в ходе которого провела в космосе почти трое суток, совершив 48 витков вокруг Земли.

В апреле президент наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее Путин наградил Анну Семенович медалью.

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