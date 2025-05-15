В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении

Российские мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с взятием под контроль населенного пункта Торское Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

Глава Минобороны уточнил, что речь идет о 19-м танковом, 31-м, 36-м и 37-м мотострелковых полках.

Белоусов добавил, что «за мужество и отвагу в боях с врагом» в ходе проведения специальной военной операции свыше 9 900 бойцов дивизии награждены государственными и ведомственными наградами.

14 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные зашли в село Редкодуб ДНР на Краснолиманском направлении. По его данным, в данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских войск.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.

Ранее в разведке Украины заявили, что Россия готовит масштабное наступление.