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Марочко заявил, что ВС РФ зашли в Редкодуб в ДНР

Марочко: российские войска закрепляются в восточной части Редкодуба в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные зашли в село Редкодуб ДНР на Краснолиманском направлении. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко рассказал, что в ходе развития наступления в районе населенного пункта Катериновка ВС РФ, ударив по украинским позициям, продвинулись западнее населенного пункта и зашли в Редкодуб.

По его словам, в данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских войск.

Он добавил, что украинские подразделения сопротивляются и пытаются отбросить отряды войск РФ при помощи артиллерийского огня и ударами беспилотников.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.

Дандыкин отметил, что бои идут на границе, в Курской, Белгородской областях. До Днепропетровской области, по его словам, российским войскам осталось пройти меньше километра.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут готовить прорыв на границе с Брянской областью.

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