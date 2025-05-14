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Названы самые напряженные участки в зоне украинского конфликта

Военный Дандыкин назвал напряженными бои в Донбассе
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы. Об этом «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, бои идут на границе, в Курской, Белгородской областях.

Он добавил, что рядом с границей Днепропетровской области российским войскам осталось пройти меньше километра. Дандыкин утверждает, что украинская сторона продолжает оставлять населенные пункты.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми.

До этого эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ готовят плацдарм для продвижения у населенного пункта Фиголевка на Харьковском направлении.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. Он подчеркнул, что сейчас российские военные активно вытесняют формирования ВСУ из сел Алексеевка и Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.

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