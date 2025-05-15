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Жительница Дзержинска в ДНР ранена в результате украинского удара по городу

Приходько: жительница Дзержинска ранена в результате удара ВСУ по городу
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Дзержинске местная жительница получила ранение в результате удара ВСУ по городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска», — поделился Приходько.

Он уточнил, что женщина проживает в городском округе Горловка.

До этого ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

По его словам, атака ВСУ привела к повреждению рынка, здания неработающего детсада, бывшего магазина и пятиэтажного дома.

13 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что дроны ударили по рынку Токмака, в результате чего торговые ряды загорелись. По предварительной информации, при налете никто не пострадал, однако опасность повторных ударов в населенном пункте сохраняется.

Ранее ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства.

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