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В Токмаке после удара БПЛА загорелся рынок

В Токмаке беспилотники ВСУ атаковали рынок, торговые ряды загорелись
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Telegram-канал Балицкий Евгений

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале об атаке вражеских беспилотников на город Токмак.

По его словам, дроны ударили по местному рынку, в результате чего торговые ряды загорелись. Предварительно, при налете никто не пострадал.

Чиновник отметил, что опасность повторных ударов в городе сохраняется.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская в регионе. В результате атаки были обесточены 1152 абонента. Кроме того, во время обстрела было зафиксировано не менее пяти взрывов. Глава области призывал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Прошлый массированный артобстрел населенного пункта произошел 5 мая. Тогда без света тоже остались более 1 тыс. абонентов.

Ранее ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства.

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