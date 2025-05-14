ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Токмаке

В Запорожской области при обстреле города Токмак поврежден жилой дом. Об этом сообщил ТАСС глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

По его словам, атака ВСУ привела к повреждению рынка, здания неработающего детсада, бывшего магазина и пятиэтажного дома.

Накануне вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что дроны ударили по рынку Токмака, в результате чего торговые ряды загорелись. По предварительной информации, при налете никто не пострадал, однако опасность повторных ударов в населенном пункте сохраняется.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская в регионе. В результате атаки были обесточены 1152 абонента. Кроме того, во время обстрела было зафиксировано не менее пяти взрывов. Глава области призывал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Ранее ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства.