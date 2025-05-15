Российские вооруженные силы достигли прогресса на трех фронтах, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». В частности, речь идет о Торецком, Константиновском и Краснолиманском направлениях, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

13 мая министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141 районе. В ведомстве уточнили, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок войск Вооруженных сил РФ. В результате были поражены объекты, относящиеся к инфраструктуре военных аэродромов, места хранения безэкипажных катеров, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

До этого сообщалось, что в Курской области недалеко от населенного пункта Теткино остаются разрозненные группы украинских военнослужащих, а российские подразделения продолжают их ликвидировать.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.