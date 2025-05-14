В Курской области недалеко от населенного пункта Теткино остаются разрозненные группы украинских военнослужащих, а российские подразделения продолжают их ликвидировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер» (СВ), связанный с войсками группировки «Север».

По информации канала, украинская сторона предпринимала попытки переброски двух малых штурмовых групп к границе, однако они были уничтожены с помощью FPV-дронов. Тем временем в Сумской области российская армия продолжает формировать зону безопасности вдоль приграничной линии.

Также отмечается, что на направлении Павловка — Новый Путь российские разведывательные подразделения обнаружили две инженерно-саперные группы ВСУ. После нанесения комплексного удара большая часть противника была уничтожена, оставшиеся отступили вглубь украинской территории.

До этого ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ писал, что Киев намерен максимально затягивать возвращение в Россию мирных жителей Курской области, которых насильно удерживают на территории Украины.

Ранее военный рассказал, как российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке.