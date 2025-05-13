Российские военнослужащие продолжают громить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ постепенно берут под контроль опорные пункты украинских формирований в районе села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Задачи на данном участке фронта выполняют подразделения 29-й армии в составе группировки войск «Восток».

В заявлении приводятся слова одного из российских штурмовиков с позывным «Апельсин». Как он рассказал, солдаты ВСУ никак не ожидали, что ВС РФ будут наступать «с такой силой и мощью».

«Они были потеряны и дезориентированы, командование их полностью бросило», — добавил мужчина.

Из публикации следует, что в ходе боевых действий российским военнослужащим удалось захватить трофейное оружие, произведенное в странах — членах НАТО. Речь идет о различных боеприпасах и технике, а также стрелковом оружии.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. Он подчеркнул, что сейчас российские военные активно вытесняют формирования ВСУ из сел Алексеевка и Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Ранее российские бойцы взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.