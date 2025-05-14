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Минобороны РФ сообщило о поражении военной инфраструктуры ВСУ в 141-м районе

МО: российские войска поразили инфраструктуры военных аэродромов ВСУ
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Министерство обороны РФ

Российские войска поразили военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141-м районе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, поражение наносилось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. В результате были атакованы объекты инфраструктуры военных аэродромов, место хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

13 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовкы в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районе Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.

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