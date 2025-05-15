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Венгрия сбила на своей территории украинский БПЛА

Magyar Hirlap: Венгрия сбила в своем воздушном пространстве украинский дрон
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Inna Varenytsia/Reuters

В воздушном пространстве Венгрии уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом, ссылаясь на источники в разведке, сообщает будапештская газета Magyar Hirlap.

По информации, полученной изданием, радар венгерских сил противовоздушной обороны на прошлой неделе обнаружил, что украинский дрон пересек границу страны. После чего беспилотник был сбит.

Источники газеты отметили, что происшедший инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии. Будапешт не сделал никаких официальных заявлений по поводу случившегося.

14 мая глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш раскрыл имена украинских шпионов, работавших в Венгрии под дипломатическим прикрытием и объявленных персонами нон-грата.

13 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы сорвать проведение в стране референдума по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.

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