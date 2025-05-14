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В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов

Парламент Венгрии раскрыл имена украинских шпионов, работавших под прикрытием
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Shutterstock

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш раскрыл имена украинских шпионов, работавших в Венгрии под дипломатическим прикрытием и объявленных персонами нон-грата. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что украинская сторона в целях политической клеветнической кампании опубликовала заявление, связанное со спецслужбами, что побудило Будапешт принять меры.

Кочиш заявил, что украинскими шпионами оказались первые секретари посольства Украины Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Также в Будапеште был задержан и после депортирован экс-сотрудник украинской дипмиссии Сергей Александров. Ему на пять лет запретили въезд в Венгрию.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы сорвать проведение в стране референдума по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз.

9 мая в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.

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