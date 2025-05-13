Орбан обвинил спецслужбы Украины в начале операции против Венгрии

Украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы сорвать проведение в стране референдума по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в ходе обращения к нации, сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, он созвал во вторник заседание Совета обороны, так как в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака украинских спецслужб.

«Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — сказал он.

Вместе с тем Орбан заявил, что украинская сторона с помощью венгерской оппозиции предприняла атаку на Вооруженные силы Венгрии.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о выдворении из страны двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

В тот же день в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.