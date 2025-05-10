Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны

Ковач: правительство защитит Венгрию от нападок Украины на ее суверенитет
close
Global Look Press

Правительство Венгрии защитит страну от нападок Украины на ее суверенитет. Об этом заявил представитель венгерского кабмина Золтан Ковач в социальной сети X.

«Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит <...> разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал представитель правительства Венгрии.

По словам Ковача, нападки на суверенитет Венгрии связаны с позицией Будапешта по украинскому конфликту. Представитель кабмина пояснил, что таким образом Киев мстит за отказ поставлять оружие и сопротивление внешнему давлению.

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Глава ведомства отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее Венгрия выслала двух украинских шпионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами