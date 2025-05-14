Трамп пообещал эмиру Катара провести авиашоу

Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «завтра будет, что мы называем, авиашоу», в котором поучаствуют образцы новейшей техники.

Трамп подчеркнул, что его связывают давние отношения с руководством Катара, они не всегда были политическими. Президент США добавил, что Катар заключил сделку с компанией Вoeing на $200 млрд.

До этого сообщалось, что Трамп подписал с Катаром соглашение по экономическому сотрудничеству на сумму более чем $1 трлн.

Накануне Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. Согласно данным телеканала Al Arabiya, после Катара президент отправится в Объединенные Арабские Эмираты — визит назначен на 15 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Катар подарит Трампу роскошный самолет.