«Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска

«Калашников»: серийные поставки РПЛ-20 в армию могут начаться в 2025 году

Серийные поставки новейшего российского пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм могут начаться уже в 2025 году. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев, передает ТАСС.

Конструктор напомнил, что сам пулемет появился лишь недавно. Каждый из них будет комплектоваться специальным устройством для более быстрого снаряжения ленты патронами. Пулемет снаряжается лентами на 100 или 200 патронов, указал Уржумцев.

«Почему появился этот пулемет — потому что возникла реальная потребность в вооружении в первую очередь штурмовых подразделений легким пехотным пулеметом, который позволял бы вести интенсивный огонь длительной стрельбой», — отметил эксперт.

Уржумцев добавил, что при этом стрельба из такого орудия предполагалась из неустойчивых положений, а не как единый пулемет, которые используют винтовочный патрон.

Новость дополняется.