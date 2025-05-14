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В России впервые показали укороченные автоматы «Калашникова»

Концерн «Калашников» презентовал укороченные модификации АК-12 и АК-15
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Кадр из видео Михаил Скуратов/ ТАСС

Концерн «Калашников» впервые показал укороченные и малогабаритные модификации автоматов АК-12 и АК-15, которые уже применяются в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы представляем несколько интересных изделий, это продолжение наших новейших автоматов АК, идет дальнейшее развитие — добавление различных опций, и в том числе различные форм-факторы», — сказал генеральный директор концерна Алан Лушников.

В январе «Калашников» заявил о разработке автомата АК-12. По данным концерна, малогабаритная модификация имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

В марте концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия под названием «Крона». Лушников отметил, что идея разработки нового высокоавтоматизированного комплекса возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне СВО.

Ранее «Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20.

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