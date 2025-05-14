Житель Запорожской области пострадал в результате удара ВСУ по ТЦ

Рогов: житель Каменки-Днепровской пострадал от удара ВСУ по торговому центру

Удар украинского беспилотника по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области привел к ранению местного жителя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«ВСУ предприняли новую атаку на город. Вражеский дрон атаковал торговый центр, когда в нем находилось большое количество покупателей. В результате атаки ранения получил сотрудник банка», — сообщил Рогов.

Он добавил, что другой БПЛА атаковал городскую администрацию, которая сегодня уже подвергалась ударам дронов ВСУ.

Каменско-Днепровский муниципальный округ – расположен в юго-западной части Запорожской области на левом берегу Днепра и граничит с Днепропетровской и Херсонской областями, а также с Васильевским, Михайловским и Веселовским районами области.

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