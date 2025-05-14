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Польша не будет направлять своих военных на Украину

Косиняк-Камыш: польские солдаты не будут направлены на Украину
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не направит польских солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все прекрасно знают, что никто не имеет намерения отправлять войска на Украину», — подчеркнул министр.

По его словам, те, кто подозревает Варшаву в намерении направить войска на Украину, пытаются поссорить поляков и посеять среди них «зерно неуверенности», они вредят обороноспособности Польши.

До этого депутат Государственной думы Виктор Заварзин говорил, что Россия будет считать европейских миротворцев на Украине противниками.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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