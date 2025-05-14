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Российский командир сообщил о разрезании обороны ВСУ в ДНР

ТАСС: для освобождения Котляровки российские бойцы разрезали оборону ВСУ пополам
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Ivan Antypenko/Reuters

Российские военные разрезали пополам оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения Котляровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Лазаренко.

Он рассказал, что штурмовики группировки войск «Центр» зашли с фланга прямо в середину села. По его словам, российские бойцы действовали несколькими группами, в составе которых было не более десяти человек.

«Мы разрезали их оборону внутри населенного пункта и застали врасплох», — поделился деталями штурма командир.

12 мая Минобороны РФ сообщило о переходе Котляровки под контроль российских военных.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, освобождение населенного пункта позволит армии РФ начать штурм Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Эксперт предположил, что Вооруженные силы России в рамках операции могут окружить Красноармейск.

Ранее военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР.

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