Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР

Эксперт Дандыкин: взятие всей ДНР под контроль — важная цель для ВС России
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие всей территории Донецкой народной республики под контроль является важной целью для ВС РФ. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал изданию NEWS.ru.

Он отметил, что важно также создать буферную зону на границе с Брянской и Белгородской областями.

«Основные цели в ДНР сейчас — это взятие наших земель и, конечно же, создание зоны безопасности на границе с Брянской и Белгородской областями», — пояснил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что верит в быстрое взятие под контроль территорий, а «врага ожидают неприятные сюрпризы на любых направлениях, на линии соприкосновения».

До этого Дандыкин говорил, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США республика может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Он подчеркнул, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события после приостановки помощи Киеву.

Ранее Путин говорил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами