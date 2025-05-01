Эксперт Дандыкин: взятие всей ДНР под контроль — важная цель для ВС России

Взятие всей территории Донецкой народной республики под контроль является важной целью для ВС РФ. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал изданию NEWS.ru.

Он отметил, что важно также создать буферную зону на границе с Брянской и Белгородской областями.

«Основные цели в ДНР сейчас — это взятие наших земель и, конечно же, создание зоны безопасности на границе с Брянской и Белгородской областями», — пояснил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что верит в быстрое взятие под контроль территорий, а «врага ожидают неприятные сюрпризы на любых направлениях, на линии соприкосновения».

До этого Дандыкин говорил, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США республика может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Он подчеркнул, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события после приостановки помощи Киеву.

Ранее Путин говорил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.