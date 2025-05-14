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В Госдуме высказались о размещении войск НАТО на Украине

Картаполов: войска НАТО на Украине станут самой желаемой целью для России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Войска стран НАТО станут самой желанной целью для России, если они будут размещены на территории Украины. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, передает Telegram-канал радиостанции «Маяк».

«Возможное наличие на территории Украины воинских формирований и баз НАТО — одна из первопричин СВО. Если там хоть один натовский военнослужащий появится, то получат, то, что меньше всего хотели в своей жизни», — сказал депутат.

10 мая первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что присутствие иностранных войск на Украине в любом виде будет представлять огромную опасность для России. Сенатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно заявляли о недопустимости появления солдат НАТО на территории республики.

11 мая полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас заявил, что Североатлантический альянс не переживет конфликт на Украине, так как США нужно выйти из НАТО из-за тяжелого экономического положения. С точки зрения бывшего советника Пентагона, такой шаг США должны были сделать еще в конце 90-х годов.

Ранее в РФ назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине.

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