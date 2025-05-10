В Совфеде заявили об огромной опасности для России при появлении сил НАТО на Украине

Присутствие иностранных войск на Украине в любом виде будет представлять огромную опасность для России. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, ввод иностранных войск на территорию соседней республики сегодня невозможен. Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно заявляли о недопустимости появления солдат НАТО на Украине.

«Присутствие иностранных войск на Украине в данный момент невозможно», — констатировал Джабаров.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники так называемой «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее в РФ назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине.