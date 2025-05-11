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В США предрекли скорый конец НАТО по одной причине

Макгрегор: США выйдут из НАТО сразу после окончания конфликта на Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Североатлантический альянс не переживет конфликт на Украине, так как США нужно выйти из НАТО из-за тяжелого экономического положения. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО. США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти», — подчеркнул он.

С точки зрения бывшего советника Пентагона, такой шаг США должны были сделать еще в конце 90-х гг.

Североатлантический альянс остается детищем Холодной войны, напомнил Макгрегор, в связи с чем блоку сегодня нет места в нынешних международно-политических отношениях.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что присутствие иностранных войск на Украине в любом виде будет представлять огромную опасность для России.

Ранее в РФ a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/10/25744616.shtml»>назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине.

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