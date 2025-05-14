Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, был уничтожен американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

До этого на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео удара ФАБ-3000 по месту скопления ВСУ в Курской области.