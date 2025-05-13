Женский расчет операторов беспилотников ВСУ был ликвидирован на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Алекс».

«На этом направлении действовал целый батальон, состоявший из женщин-операторов БПЛА. В ходе штурмовой операции группировка была уничтожена. Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — заявил военнослужащий.

11 мая пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый заявил, что командование Вооруженных сил Украины отправило на штурм женщину-военную с психическими отклонениями. Пленный уточнил, что сослуживцы издевались над женщиной, оскорбляли и унижали ее. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) набирают людей «со слабым умом» — тех, кто не может понять, что они делают.

28 апреля украинский военнопленный Руслан Рошва рассказал о наборе на контракт женщин из тюрем на Украине.

Ранее в ВСУ призвали ввести на Украине срочную службу для женщин.