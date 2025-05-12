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Появилось видео удара ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области

Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области попал на видео

ВС РФ сбросили фугасную авиабомбу одного из крупнейших калибров (ФАБ-3000) на подразделения украинской армии, которые наступали на Теткино в Курской области. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отряд Смуглянки выявил скопление пехоты ВСУ в районе Теткино, затем навел авиацию ВКС России для удара управляемой авиабомбой ФАБ-3000 по скоплениям сил врага в Курском приграничье», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть сам удар, а также обломки техники украинских подразделений.

12 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины при помощи FPV-дронов атаковали поселок Глушково.

Он отметил, что в результате удара ВСУ один жилой дом оказался полностью уничтожен, второй — загорелся. Хинштейн уточнил, что пострадавших, к счастью, нет, так как жители домов были эвакуированы из поселка в Курск.

Ранее Мирошник заявил, что украинская армия все праздники обстреливала российское приграничье.

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