Армия Израиля призвала эвакуировать три порта в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала эвакуировать три порта в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ЦАХАЛ уточнили, что речь идет о гаванях Рас-Иссу, Ходейда и Салиф. По данным военных, эти порты используются группировкой хуситов.

11 мая израильская авиация атаковала три порта в Йемене, находящиеся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах». По данным телеканала Al Arabiya, самолеты нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Исса и Салиф в провинции Эль-Ходейда.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее Израиль ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане.