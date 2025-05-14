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Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт Бен-Гурион

Al Masirah: хуситы запустили третью за сутки ракету по аэропорту Бен-Гурион
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Reuters

Вооруженные формирования, созданные мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), менее чем за сутки запустили третью ракету по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление движения.

«Качественная военная операция ракетных войск была направлена ​​на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион — «Газета.Ru») с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели», — говорится в сообщении хуситов.

9 мая хуситы нанесли еще один удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, ракетные войска провели операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

6 мая движение «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении повстанцев говорилось, что хуситы расценили атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее в США заявили о намерении прекратить удары по хуситам.

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