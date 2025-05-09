Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

Вооруженные формирования, созданные мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, его слова приводит телеканал Al Masirah.

По его заявлению, ракетные войска провели операцию, атаковав аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Сегодня в связи с угрозой ракетного удара в центральных областях Израиля, включая Тель-Авив, были включены сирены воздушной тревоги.

6 мая военно-воздушные силы Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электроподстанцию Дахбан.

За день до этого Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по подконтрольному хуситам городу Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.