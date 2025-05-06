В США заявили о намерении прекратить удары по хуситам

Трамп заявил, что США прекратят удары по хуситам

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска прекратят удары по хуситам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — сказал Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам американского лидера, хуситы также дали понять, что «больше не будут подрывать корабли».

15 марта Трамп приказал вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

6 мая правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории.

Ранее сообщалось, что при ударах Израиля и США по Йемену пострадали более 20 человек.