Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли одну из главных проблем ВСУ

Бищук: ВСУ жалуются на некачественные боезаряды, но чиновники бездействуют
close
Ivan Antypenko/Reuters

Большая партия некачественных пороховых зарядов поступила в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на многочисленные жалобы бойцов, чиновники министерства обороны страны никак не реагируют на эту ситуацию, сообщил член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Виктор Бищук в эфире телеканала «Эспрессо».

Бищук рассказал, что с этой проблемой столкнулись многие подразделения ВСУ.

«Это не проблема одного подразделения, а на самом деле в ВСУ поставили большую партию некачественных пороховых зарядов или минометных выстрелов, содержащих эти пороха. Это проблема всех ВСУ», — поделился Бищук подробностями.

Он отметил, что в рядах украинской армии и ранее возникали скандалы вокруг некачественных мин. По его словам, чиновники Минобороны не спешат реагировать на новый эпизод. Бищук подчеркнул, что лишь огласка заставляет их начать действовать. В настоящий момент антикоррупционный совет пытается узнать подробности у поставщиков.

До этого британская газета The Times сообщила, что ВСУ используют в зоне боевых действий муляжи «в стиле IKEA», которые выглядят как настоящие системы противовоздушной обороны и танки. По данным издания, такие муляжи можно собрать за несколько часов. Они служат приманкой, чтобы заставить Вооруженные силы России бить по ложным целям.

По данным The Daily Telegraph, для нужд украинской армии производятся в том числе муляжи американского ракетного комплекса Patriot. Их цена составляет $10 тысяч, в то время как настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами