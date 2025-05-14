Большая партия некачественных пороховых зарядов поступила в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на многочисленные жалобы бойцов, чиновники министерства обороны страны никак не реагируют на эту ситуацию, сообщил член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Виктор Бищук в эфире телеканала «Эспрессо».

Бищук рассказал, что с этой проблемой столкнулись многие подразделения ВСУ.

«Это не проблема одного подразделения, а на самом деле в ВСУ поставили большую партию некачественных пороховых зарядов или минометных выстрелов, содержащих эти пороха. Это проблема всех ВСУ», — поделился Бищук подробностями.

Он отметил, что в рядах украинской армии и ранее возникали скандалы вокруг некачественных мин. По его словам, чиновники Минобороны не спешат реагировать на новый эпизод. Бищук подчеркнул, что лишь огласка заставляет их начать действовать. В настоящий момент антикоррупционный совет пытается узнать подробности у поставщиков.

До этого британская газета The Times сообщила, что ВСУ используют в зоне боевых действий муляжи «в стиле IKEA», которые выглядят как настоящие системы противовоздушной обороны и танки. По данным издания, такие муляжи можно собрать за несколько часов. Они служат приманкой, чтобы заставить Вооруженные силы России бить по ложным целям.

По данным The Daily Telegraph, для нужд украинской армии производятся в том числе муляжи американского ракетного комплекса Patriot. Их цена составляет $10 тысяч, в то время как настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.