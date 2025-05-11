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В Британии сообщили о муляжах, которые используют ВСУ вместо настоящей техники

The Times: Британия отправляет на Украину муляжи танков «в стиле IKEA»
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The Defence Science and Technology Laboratory

Великобритания отправляет на Украину муляжи танков «в стиле IKEA», чтобы запутать российские войска. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Как стало известно, британская армия отправляет украинским войскам муляжи в стиле IKEA, которые выглядят как системы противовоздушной обороны и танки», — говорится в публикации.

По данным издания, такие муляжи можно собрать в течение нескольких часов, сами они служат приманкой, чтобы заставить Вооруженные силы (ВС) России бить по ложным целям.

Как пояснила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер, чтобы российские военные не смогли отличить настоящий танк от муляжа, минобороны Великобритании совместно с экспертами разработало «новые методы обмана». Специалисты делают цифровые снимки военной техники, распечатывают их и отправляют в Киев, где собирают муляжи и отправляют их на фронт.

В прошлом году британская газета The Daily Telegraph писала, что Украина наладила производство муляжей дорогостоящей военной продукции. Издание сообщало, что на фоне нехватки снарядов и задержки военной помощи от союзников Киеву приходится работать сверхурочно.

Для нужд Вооруженных сил Украины производятся муляжи гаубиц Д-20 и противотанковых ракетных комплексов «Стугна», а также муляжи ракетного комплекса Patriot. Цена последних составляет $10 тысяч, в то время как настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.

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