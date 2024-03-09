В ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия. Об этом пишет издание The Guardian.

«У русских всего больше. Танков, артиллерии, живой силы и авиации. У нас всего гораздо меньше. И русские долго готовились к этому противостоянию», — сказал один из военных.

По его словам, ВСУ «смогут выжить» лишь в том случае, если страны Запада увеличат объемы поставок.

Незадолго до этого заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что артиллерийские снаряды, ранее обещанные Лондоном Киеву, начнут поступать на Украину в период с апреля по июнь этого года.

До этого сообщалось, что Бельгия выделит €200 млн на срочную закупку снарядов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Запад хочет оснастить ВСУ дронами с искусственным интеллектом.