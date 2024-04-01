Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине наладили производство муляжей гаубиц и ракетных установок

Daily Telegraph: из-за нехватки вооружения Украина производит его муляжи

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

На Украине налажено производство муляжей дорогостоящей военной продукции, чтобы российские ракеты использовались для уничтожения ложных целей. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Владелец мастерской по производству муляжей Михаил Роман рассказал изданию, что в последние месяцы на фоне нехватки у украинских войск снарядов и задержки военной помощи от США ему приходится работать сверхурочно.

По его словам, для нужд Вооруженных сил Украины мастерская производит муляжи гаубиц Д-20 и противотанковых ракетных комплексов «Стугна», недавно поступил заказ на муляж ракетного комплекса Patriot. Цена муляжа Patriot составляет $10 тысяч, а настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

За последний год мастерская произвела около 200 муляжей противотанковых ракетных комплексов «Стугна» и гаубиц Д-20.

1 апреля в США предупредили, что больше не могут поставлять системы ПВО Украине.

В тот же день российские специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга».

Ранее российские военные уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами