На Украине налажено производство муляжей дорогостоящей военной продукции, чтобы российские ракеты использовались для уничтожения ложных целей. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Владелец мастерской по производству муляжей Михаил Роман рассказал изданию, что в последние месяцы на фоне нехватки у украинских войск снарядов и задержки военной помощи от США ему приходится работать сверхурочно.

По его словам, для нужд Вооруженных сил Украины мастерская производит муляжи гаубиц Д-20 и противотанковых ракетных комплексов «Стугна», недавно поступил заказ на муляж ракетного комплекса Patriot. Цена муляжа Patriot составляет $10 тысяч, а настоящая ракетная установка стоит около $1 млн.

За последний год мастерская произвела около 200 муляжей противотанковых ракетных комплексов «Стугна» и гаубиц Д-20.

1 апреля в США предупредили, что больше не могут поставлять системы ПВО Украине.

В тот же день российские специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга».

Ранее российские военные уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении.