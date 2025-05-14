«Бойцы – не олигархи»: участников СВО призвали освободить от всех налогов

Участников специальной военной операции необходимо освободить от всех видов налогов, соответствующие изменения следует внести в Налоговый кодекс РФ. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, подчеркнув в беседе с 360.ru, что работу правительства в части предоставления льгот военнослужащим нужно систематизировать.

Депутат напомнил, что накануне Минфин сообщил о планах освободить участников СВО и их семьи от транспортного и земельного налогов. Законопроект федерального стандарта льгот для военных, который включал в себя налоговые послабления, был представлен еще в 2023 году, но тогда документ не поддержали, напомнил Миронов. Решение по льготам на имущественный налог вышло спустя 1,5 года, отметил он.

«Но почему-то кроме земельных участков, и только теперь этот косяк хотят исправить, да и то ограничив льготу шестью сотками, — заявил депутат. — А если у человека 12 соток — он что, олигарх? Что за крохоборство?!».

Также в 2023 году предлагалось ввести льготы для бойцов СВО в сфере транспортного налогообложения – сегодня «лед тронулся», добавил Миронов. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина по созданию общих правил предоставления поддержки военным и их семьям в регионах.

Напомним, также сообщалось о планах депутатов ГД внести на рассмотрение законопроект о запрете на раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО при разводе, оформленном после 24 февраля 2022 года. По мнению авторов проекта, в некоторых случаях браки регистрируются ради получения выплат, а не создания семьи. А развод случается вскоре после получения денежных средств. По нынешнему законодательству, нажитое имущество является совместной собственностью мужа и жены, к нему же относятся выплаты и пособия.

Ранее Госдума одобрила расширение механизма банкротства на участников СВО.