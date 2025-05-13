ГД одобрила расширение механизма банкротства на участников СВО

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях закон, разработанный правительством РФ, который распространяет возможность внесудебного банкротства на участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Чтобы воспользоваться этой процедурой, участники СВО должны будут подтвердить свое участие в СВО по форме, утвержденной правительством РФ. Кроме того, необходимо отсутствие имущества, подлежащего взысканию, а также наличие исполнительного документа, выданного не позднее чем за год до подачи заявления о внесудебном банкротстве.

Участник СВО сможет инициировать процедуру и списать долги, если их сумма находится в диапазоне от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Подтверждение этих условий будет осуществлять Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Внесудебное банкротство для участников спецоперации дает им шанс избавиться от долгов, если они соответствуют определенным условиям. Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, отметил, что критерии для участников СВО такие же, как и для людей, получающих пособия по рождению ребенка.

В конце апреля Минфин России предложил участникам специальной военной операции на Украине (СВО) и членам их семей льготы по транспортному и земельному налогу.

Ранее в Госдуме захотели ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения.