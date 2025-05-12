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В России могут запретить делить доходы участников СВО при расторжении брака

ТАСС: в ГД внесут законопроект о запрете раздела доходов бойцов СВО при разводе
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай внесут на рассмотрение Госдумы (ГД) законопроект о запрете на раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО при разводе, оформленном после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Так, изменения предлагают внести в Семейный кодекс РФ о том, что средства, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, остаются ему в случае развода, зарегистрированного после начала спецоперации. Депутаты предлагают распространить закон на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные и другие выплаты, полученные бойцом.

По мнению авторов проекта, в некоторых случаях браки регистрируются ради получения выплат, а не создания семьи. А развод случается вскоре после получения денежных средств.

В случае принятия закона, он начнет действовать со дня опубликования. Положения проекта будут применяться также в отношении браков, зарегистрированных после начала СВО и расторгнутых до вступления в силу закона, если раздела имущества еще не было (или оно не вступило в силу).

По нынешнему законодательству, нажитое имущество является совместной собственностью мужа и жены, к нему же относятся выплаты и пособия.

В апреле 2025 года сообщалось, что жена участника специальной военной операции, которая не скрывала измен мужу, получила положенные выплаты от Минобороны, несмотря на бракоразводный процесс.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.

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