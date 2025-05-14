Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В майские праздники недружественные страны пытались сорвать авиадвижение в России

Министр Старовойт: Россия отразила более 520 атак БПЛА накануне парада Победы
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Министр транспорта России Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что во время майских праздников страны, недружественно настроенные к РФ, пытались сорвать авиационное сообщение и воспрепятствовать приезду иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы.

Старовойт уточнил, что 6 и 7 мая было зафиксировано более 520 атак с применением беспилотников, целью которых, по его словам, было парализовать воздушное движение и сорвать прибытие иностранных лидеров, приглашенных на парад в Москву.

По словам министра, наиболее напряженными периодами для транспортной сферы традиционно являются Новый год и майские каникулы. В этом году, отметил он, попытки дестабилизировать ситуацию были особенно ощутимы в преддверии масштабных праздничных мероприятий.

До этого ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее в МИД РФ рассказали, почему с Украиной рискованно заключать перемирие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами