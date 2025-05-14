В майские праздники недружественные страны пытались сорвать авиадвижение в России

Министр транспорта России Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что во время майских праздников страны, недружественно настроенные к РФ, пытались сорвать авиационное сообщение и воспрепятствовать приезду иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы.

Старовойт уточнил, что 6 и 7 мая было зафиксировано более 520 атак с применением беспилотников, целью которых, по его словам, было парализовать воздушное движение и сорвать прибытие иностранных лидеров, приглашенных на парад в Москву.

По словам министра, наиболее напряженными периодами для транспортной сферы традиционно являются Новый год и майские каникулы. В этом году, отметил он, попытки дестабилизировать ситуацию были особенно ощутимы в преддверии масштабных праздничных мероприятий.

До этого ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

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