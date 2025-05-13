ФСБ нашла крупный тайник украинских диверсантов с иностранным оружием в ДНР

ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства, схрон нашли в результате совместной операции сотрудников ФСБ и бойцов группировки «Восток» Вооруженных сил России. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Из тайника изъяли 22 единицы иностранного стрелкового оружия и свыше 300 боеприпасов, включая два пулемета, два ручных противотанковых гранатомета натовского образца, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, восемь болгарских ручных гранатометов, около 300 автоматических гранатометных выстрелов зарубежного производства, восемь шведских одноразовых ручных гранатометов, четыре противотанковые мины, 20 натовских осколочных гранат, 36 мин калибром 120 мм иностранного происхождения, а также 11 гранат для подствольных гранатометов натовского стандарта.

В ведомстве подчеркнули, что вооружение предназначалось для проведения диверсий в праздничные дни. Всю находку передали на экспертизу в научные центры министерства обороны России.

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