Над Россией за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь 12 дронов ВСУ сбили над Черным морем и Белгородской областью

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, из них девять дронов сбили над Черным морем и три – над Белгородской областью.

Днем 13 мая министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области.

12 мая стало известно, что российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками Вооруженных сил Украины. Она помогала военным координировать беспилотные летательные аппараты для атак по России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области скорая и пожарная машины попали под атаки дронов.