В Белгородской области скорая и пожарная машины попали под атаки дронов

«Белгород. Фонарь»: скорая и пожарная машины попали под атаки дронов в Шамино

В селе Шамино Шебекинского округа под атаку дронов попали скорая и пожарная машины. Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород. Фонарь».

По данным журналистов, атака произошла во время вызова экстренных на возгорании дома после предыдущего прилета дрона.

О пострадавших не сообщается, власти произошедшее не комментировали.

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