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В Белгородской области скорая и пожарная машины попали под атаки дронов

«Белгород. Фонарь»: скорая и пожарная машины попали под атаки дронов в Шамино
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Inna Varenytsia/Reuters

В селе Шамино Шебекинского округа под атаку дронов попали скорая и пожарная машины. Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород. Фонарь».

По данным журналистов, атака произошла во время вызова экстренных на возгорании дома после предыдущего прилета дрона.

О пострадавших не сообщается, власти произошедшее не комментировали.

Днем 13 мая министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

12 мая стало известно, что российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками Вооруженных сил Украины Она помогала военным координировать беспилотные летательные аппараты для атак по России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

Ранее ВСУ ударили по памятникам со знаменами Победы в Харьковской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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